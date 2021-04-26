Пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube

В работе YouTube произошел сбой. Пользователи жалуются, что у них выскакивает ошибка при просмотре видео. Об этом сообщил сайт Downdetector.

Судя по карте приложения Downdetector, с перебоями в работе YouTube столкнулись жители Западной Европы и США.

В комментариях большинство пользователей (80%) заявили о проблемах в работе сайта, у 13% не проигрывается видео, 6% не могут войти на сайт.

Среди жалоб фигурируют сообщения, что при просмотре видео через приложение YouTube оно автоматически перезагружается после одной-двух минут работы.

Кроме того, часть пользователей сообщила о выпадающей ошибке 429. Речь идет о превышенном количестве запросов к сайту. Такое может происходить во время DDoS-атак.

Официального объяснения от администрации YouTube пока не поступило.