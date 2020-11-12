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    12 ноября 2020, 20:47

    Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

    Анатолий Минкин

    Сбой в работе сайта «ВКонтакте» произошел около 19:40. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего проблемы с популярными интернет-ресурсами.
    Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

    Согласно представленным данным, 71% пользователей пожаловался на проблему с загрузкой сайта. У трети не проходят сообщения, еще 7% не могут зайти по логину и паролю в свой аккаунт.

    В пресс-службе социальной сети в беседе с РИА «Новости» подтвердили сообщение о сбое и пообещали восстановить работу в ближайшее время.

    «У пользователей могут возникать временные проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстанавливаем», — пояснили в пресс-службе.

    Судя по опубликованной карте, сбой коснулся пользователей Центральной России, Поволжья и Урала.

    Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте» | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector.ru