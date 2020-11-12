Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

Согласно представленным данным, 71% пользователей пожаловался на проблему с загрузкой сайта. У трети не проходят сообщения, еще 7% не могут зайти по логину и паролю в свой аккаунт.

В пресс-службе социальной сети в беседе с РИА «Новости» подтвердили сообщение о сбое и пообещали восстановить работу в ближайшее время.

«У пользователей могут возникать временные проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстанавливаем», — пояснили в пресс-службе.

Судя по опубликованной карте, сбой коснулся пользователей Центральной России, Поволжья и Урала.