Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»
Сбой в работе сайта «ВКонтакте» произошел около 19:40. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего проблемы с популярными интернет-ресурсами.
Согласно представленным данным, 71% пользователей пожаловался на проблему с загрузкой сайта. У трети не проходят сообщения, еще 7% не могут зайти по логину и паролю в свой аккаунт.
В пресс-службе социальной сети в беседе с РИА «Новости» подтвердили сообщение о сбое и пообещали восстановить работу в ближайшее время.
«У пользователей могут возникать временные проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстанавливаем», — пояснили в пресс-службе.
Судя по опубликованной карте, сбой коснулся пользователей Центральной России, Поволжья и Урала.