Общество 30 июля 2023, 20:14 Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Downdetector: в работе Telegram произошел сбой РИА «Новости»

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Серьезный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Самой частой проблемой, на которой жалуются пользователи, это доступ к десктопной версии мессенджера.

Жаловаться на работу Telegram пользователи начали после 18:00. Они сообщали, что не могут подключиться, а также войти в приложение. Также некоторые жалобы касались долгой отправки сообщений и медленного отклика на действия. Сбои в работе отмечали и читатели Telegram-канала «360».

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При этом многие заявили, что вовсе не заметили никаких проблем.

В прошлое воскресенье, 23 июля, произошел сбой в работе сайта «Википедия». На неполадки жаловались пользователи из разных стран мира. Больше всего жалоб поступило из Великобритании, Германии и России.