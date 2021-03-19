Глобальный сбой случился у Instagram и WhatsApp

Пользователи сообщили о сбое у WhatsApp и Instagram. Они пожаловались на проблему со входом в приложения, загрузкой и подключением к серверу. Кроме того, хуже работать стал и Facebook.

Согласно данным сервиса Downdetector, плохо работать Instagram стал у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Проблемы с загрузкой появились у 56% людей. Еще 25% не смогли войти в приложение, а 17% заявили о невозможности использовать сайт.

«Не понимаю, WhatsApp и Instagram по всему миру не работает? В Казахстане точно не открывается», — написал один из пользователей в Twitter.

«Я удалил свой Instagram и скачал заново, но все равно не работает», — пожаловались в комментариях.

«А все уже в курсе, что Instagram рухнул», — спросил подписчик.

Источник фото: downdetector

Кроме того, сбой затронул работу WhatsApp. Сразу 95% пользователей не смогли подключиться к серверу. Проблемы с сайтом возникли у 2% людей, а у 1% жителей разных стран не получилось пройти авторизацию. Хуже работать WhatsApp стал в некоторых российских городах, но больше всего сбоев зафиксировали в Германии, Италии и других странах Европы.

«Интересно, это только у меня не работают Instagram и Whatsapp или какой-то сбой?» — поинтересовался еще один пользователь.

Источник фото: downdetector

Вечером 19 марта сбои начались и у Facebook. На проблемы с сайтом пожаловались 88% пользователей, а 11% не смогли войти в приложение. Больше всего неполадки затронули также жителей Европы.

Источник фото: downdetector