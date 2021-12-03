Пользователи пожаловались на сбои в Telegram

У мессенджера Telegram начались сбои в работе. Судя по данным сервиса Downdetector, проблемы возникли с самим приложением и отправкой сообщений.

Первые сообщения о проблемах в работе мессенджера начали поступать около 14:00. Больше всего пользователей сообщили в трудностях в работе приложения — 50%. Еще 35% пожаловались на нестабильное подключение сервера. Кроме того, 15% рассказали о сбоях в получении сообщений.

Источник фото: Downdetector

Сильнее всего с проблемами столкнулись пользователи из Белоруссии, Украины и России. В РФ больше всего трудностей испытали в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких других городах. Кроме того, с проблемами столкнулись жители Германии, Нидерландов, Великобритании и других стран.

Telegram 1 декабря потребовал, чтобы неофициальные клиенты социальной сети добавили возможность рекламных сообщений. Если они этого не сделают, отказавшиеся от этого приложения могут отключить. Открыть доступ к рекламе требуется уже с 1 января 2022 года.