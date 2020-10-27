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    27 октября 2020, 08:58

    Пользователи пожаловались на сбои в работе Google

    Юлия Булыгина

    Пользователи по всему миру, в том числе в России, столкнулись с проблемами при использовании сервисов Google. Хуже всего они сейчас работают в США.

    О проблемах с Google сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов.

    Пользователи пожаловались на сбои в работе Google | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector

    Судя по карте, больше всего сообщений о сбое приходит из США, Мексики, Перу. В России с неполадками столкнулись жители Москвы и Перми.

    63% пользователей пишут, что не могут войти в свои аккаунты, еще у 36% не работает поиск.