Пользователи пожаловались на сбои в работе Google

Пользователи по всему миру, в том числе в России, столкнулись с проблемами при использовании сервисов Google. Хуже всего они сейчас работают в США.

О проблемах с Google сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов.

Источник фото: Downdetector

Судя по карте, больше всего сообщений о сбое приходит из США, Мексики, Перу. В России с неполадками столкнулись жители Москвы и Перми.

63% пользователей пишут, что не могут войти в свои аккаунты, еще у 36% не работает поиск.