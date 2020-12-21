Пользователи Mir Pay получили скидку на поездки в столичном метро и на МЦК до конца года

Пользователи Mir Pay получили скидку 20 рублей на поездки в столичном метро и на МЦК до конца года. Экономить им поможет мобильное приложение. В результате стоимость поездки составит всего 24 рубля.

Оплата пройдет с карты «Мир», привязанной к приложению Mir Pay. Оно должно быть установлено в телефоне, и тогда пользователю потребуется лишь активировать экран для списания средств.

Сначала со счета карты «Мир» спишется вся сумма разовой поездки, но уже спустя несколько минут 20 рублей вернут. Об этом рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Если в прошлом году ездить в Московском метрополитене и МЦК со скидкой могли только держатели бесконтактных карт „Мир“, то в этом году скидку также получают пользователи платежного мобильного приложения Mir Pay Мария Точилова.

Кроме того, скидка от Mir Pay суммируется со скидкой, предоставляемой пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро. Сейчас на поездках по этим веткам можно сэкономить до 22 рублей. Таким образом, проезд выйдет еще дешевле — всего два рубля за раз.

Если к приложению привязано несколько карт «Мир», то оплата произойдет с той, которая по умолчанию была выбрана в мобильном приложении.