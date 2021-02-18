Пользователи «Яндекса» пожаловались на сбой. Согласно данным сервиса Downdetector, больше всего проблемы наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник фото: сайт Downdetector

Пользователи пожаловались на сложности с доступом к сайту (80%), почте (15%). Также трудности коснулись доставки. У одного из сотрудников «360» возникли проблемы с оплатой заказа. Кроме того, пользователи Twitter написали, что перестал работать сервис «Яндекс.Такси».

По данным из соцсетей, такси не удается вызвать в Самаре, Йошкар-Оле и некоторых других городах. Проблемы также возникли с сервисом «Яндекс.Go» и Uber.