    17 мая 2020, 19:30

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить

    Анатолий Минкин

    Жестокий эксперимент над любителями мемов поставили пользователи Twitter. Они отредактировали известные картинки и избавили их от панча, абсурдного момента, который делает их смешными. Первым разрушителем мемов стал пользователь с ником «Генси», который призвал «нормализировать мемы».

    В качестве примера он использовал мем про «победителя». Если раньше веселый триумфатор радовался третьему месту, то сейчас он предсказуемо стоит на первом.

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На созданный «Генси» «нормализованный мем» нашелся свой художник, который предложил свою версию событий.

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Исправил инициатор избавления мемов от юмора и классическую историю про звонок пенсионерки в полицию.

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Женщины больше не орут на кота за столом. Удивленный таким обращением он просто улыбается им.

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Мем про неверного парня стал просто историей с гуляющей девушкой, словно из голливудского ромкома. Однако некоторым понравилось, что у вероятной разлучницы ничего не вышло.

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Шерстяной волчара с мощными лапищами превратился в картинку из учебника по природоведению.

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Граммарнаци могут ликовать. Мышь крадется, а пользователи Twitter испытывают боль.

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»

    Покусились на святое. Мемы с котиками. Наташа больше не просыпается от того, что ее коты что-то уронили. Теперь только мяуканье.

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 8
    Источник фото: телеканал «360»

    Какими мнениями обмениваются два кота теперь никому не узнать. Но выражение их мордочек умиляет до сих пор.

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 9
    Источник фото: телеканал «360»

    Самое страшное. Для многих это оказалось открытием. Титры, оставляющие финал закрытым, которые позволяют догадаться о том, что же произошло, взяты из сериала HBO «Умерь свой энтузиазм» про жизнь автора ситкома «Сайнфелд» Ларри Дэвида.

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 10
    Источник фото: телеканал «360»

    Простить такое варварское обхождение с мемами пользователи не смогли. Цензоров главных ценностей интернета призвали остановить

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 11
    Источник фото: телеканал «360»

    Их обвинили в жестокости

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 12
    Источник фото: телеканал «360»

    Назвали скучными людьми»

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 13
    Источник фото: телеканал «360»

    В итоге выяснилось, что все это уже было в «Симпсонах» в сообществе «Мемы без панчлайна» во «ВКонтакте».

    Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить | Изображение 14
    Источник фото: телеканал «360»