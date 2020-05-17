Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить

Жестокий эксперимент над любителями мемов поставили пользователи Twitter. Они отредактировали известные картинки и избавили их от панча, абсурдного момента, который делает их смешными. Первым разрушителем мемов стал пользователь с ником «Генси», который призвал «нормализировать мемы».

В качестве примера он использовал мем про «победителя». Если раньше веселый триумфатор радовался третьему месту, то сейчас он предсказуемо стоит на первом.

Источник фото: телеканал «360»

На созданный «Генси» «нормализованный мем» нашелся свой художник, который предложил свою версию событий.

Источник фото: телеканал «360»

Исправил инициатор избавления мемов от юмора и классическую историю про звонок пенсионерки в полицию.

Источник фото: телеканал «360»

Женщины больше не орут на кота за столом. Удивленный таким обращением он просто улыбается им.

Источник фото: телеканал «360»

Мем про неверного парня стал просто историей с гуляющей девушкой, словно из голливудского ромкома. Однако некоторым понравилось, что у вероятной разлучницы ничего не вышло.

Источник фото: телеканал «360»

Шерстяной волчара с мощными лапищами превратился в картинку из учебника по природоведению.

Источник фото: телеканал «360»

Граммарнаци могут ликовать. Мышь крадется, а пользователи Twitter испытывают боль.

Источник фото: телеканал «360»

Покусились на святое. Мемы с котиками. Наташа больше не просыпается от того, что ее коты что-то уронили. Теперь только мяуканье.

Источник фото: телеканал «360»

Какими мнениями обмениваются два кота теперь никому не узнать. Но выражение их мордочек умиляет до сих пор.

Источник фото: телеканал «360»

Самое страшное. Для многих это оказалось открытием. Титры, оставляющие финал закрытым, которые позволяют догадаться о том, что же произошло, взяты из сериала HBO «Умерь свой энтузиазм» про жизнь автора ситкома «Сайнфелд» Ларри Дэвида.

Источник фото: телеканал «360»

Простить такое варварское обхождение с мемами пользователи не смогли. Цензоров главных ценностей интернета призвали остановить

Источник фото: телеканал «360»

Их обвинили в жестокости

Источник фото: телеканал «360»

Назвали скучными людьми»

Источник фото: телеканал «360»

В итоге выяснилось, что все это уже было в «Симпсонах» в сообществе «Мемы без панчлайна» во «ВКонтакте».