Пользователи избавили мемы от юмора. Цензоров обозвали «скучными» и призвали их остановить
В качестве примера он использовал мем про «победителя». Если раньше веселый триумфатор радовался третьему месту, то сейчас он предсказуемо стоит на первом.
На созданный «Генси» «нормализованный мем» нашелся свой художник, который предложил свою версию событий.
Исправил инициатор избавления мемов от юмора и классическую историю про звонок пенсионерки в полицию.
Женщины больше не орут на кота за столом. Удивленный таким обращением он просто улыбается им.
Мем про неверного парня стал просто историей с гуляющей девушкой, словно из голливудского ромкома. Однако некоторым понравилось, что у вероятной разлучницы ничего не вышло.
Шерстяной волчара с мощными лапищами превратился в картинку из учебника по природоведению.
Граммарнаци могут ликовать. Мышь крадется, а пользователи Twitter испытывают боль.
Покусились на святое. Мемы с котиками. Наташа больше не просыпается от того, что ее коты что-то уронили. Теперь только мяуканье.
Какими мнениями обмениваются два кота теперь никому не узнать. Но выражение их мордочек умиляет до сих пор.
Самое страшное. Для многих это оказалось открытием. Титры, оставляющие финал закрытым, которые позволяют догадаться о том, что же произошло, взяты из сериала HBO «Умерь свой энтузиазм» про жизнь автора ситкома «Сайнфелд» Ларри Дэвида.
Простить такое варварское обхождение с мемами пользователи не смогли. Цензоров главных ценностей интернета призвали остановить
Их обвинили в жестокости
Назвали скучными людьми»
В итоге выяснилось, что все это уже было
в «Симпсонах» в сообществе «Мемы без панчлайна» во «ВКонтакте».