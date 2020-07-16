Пользователи Instagram пожаловались на сбои

Пользователи приложения Instagram сообщили о проблемах в работе социальной сети. Сбой произошел рано утром 16 июля.

Больше всего жалоб поступила из США, Австралии, Индии, Чили и Перу. Есть также обращения россиян, в основном из Москвы. Об этом сообщается на сайте Downdetector. Сервис отслеживает проблемы в работе интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей. О сбоях могут сообщить на сайте сервиса сами пользователи.

16 июля в Instagram появились проблемы с загрузкой новостной ленты (67%), работой веб-сайта (17%) и публикацией историй (14%). В комментариях на сайте Downdetector пишут, что пытаются переустановить приложение или выйти и снова зайти в свой аккаунт, но это не помогает.

Также сбой в работе произошел 14 июля у сервиса WhatsApp. На проблемы пожаловались жители Великобритании, Италии и других стран. Сбои также зафиксировали и россияне, в частности жители Москвы, Екатеринбурга и Воронежа.