12 декабря 2023, 18:14
Пользователи «Активного гражданина» выберут программу для нового сезона «Дня без турникетов»
Программу нового сезона «Дня без турникетов» выберут на «Активном гражданине»
Новое голосование открылось на портале «Активный гражданин». Горожане смогут выбрать программу нового сезона «Дня без турникетов». Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Участникам голосования предложат шесть категорий мест, которые станут доступны для посещения в рамках акции. В список вошли музеи и галереи, мануфактуры и производства, IT-компании и технопарки и другие интересные и обычно закрытые для широкой публики пространства. Сезон экскурсий откроют весной.
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«День без турникетов» — популярная акция, позволяющая горожанам познакомиться с различными аспектами городской жизни, которую запустили в 2012 году. В декабре этого года для посетителей открыли свои двери 200 различных учреждений.
Кроме того, ДИТ Москвы разработал праздничную страницу для цифровых проектов. Среди них — «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Наш город».
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