Общество 12 декабря 2023, 18:14 Пользователи «Активного гражданина» выберут программу для нового сезона «Дня без турникетов» Программу нового сезона «Дня без турникетов» выберут на «Активном гражданине» Сайт мэра и правительства Москвы

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Новое голосование открылось на портале «Активный гражданин». Горожане смогут выбрать программу нового сезона «Дня без турникетов». Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Участникам голосования предложат шесть категорий мест, которые станут доступны для посещения в рамках акции. В список вошли музеи и галереи, мануфактуры и производства, IT-компании и технопарки и другие интересные и обычно закрытые для широкой публики пространства. Сезон экскурсий откроют весной.

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«День без турникетов» — популярная акция, позволяющая горожанам познакомиться с различными аспектами городской жизни, которую запустили в 2012 году. В декабре этого года для посетителей открыли свои двери 200 различных учреждений.

Кроме того, ДИТ Москвы разработал праздничную страницу для цифровых проектов. Среди них — «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Наш город».