Пользователей Сети предупредили о новом виде мошенничества

Руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов посоветовал россиянам не покупать нелицензионные версии ПО зарубежных компаний, поскольку есть риск нарваться на мошенников. Об этом рассказала радиостанция Sputnik.

«Такая ситуация (когда из-за санкций недоступны многие программы, — ред.) — это отличная возможность для мошенников. Они будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению, которое стало недоступным. Эти люди будут зарабатывать на доверчивых гражданах», — предупредил Сизов.

Россияне могут не только потерять свои деньги, так и не заполучив программного обеспечения, но и установить на компьютер вредоносный софт. В такое программное обеспечение может быть встроен код, который будет похищать персональные и платежные данные.

В заключении эксперт посоветовал подождать нормализации ситуации.