Пользователей Сети повеселила новая прическа блогера Хасбика | 360°

Общество 07 октября 2022, 20:56 Поделиться Telegram

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Viber Пользователей Сети повеселила новая прическа блогера Хасбика Блогера Хасбика из-за новой прически сравнили с Альбертом Эйнштейном Соцсети Хасбика

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Блогер из Дагестана Хасбик (Хасбулла Магомедов) опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой предстал с новой прической. Пользователи Сети отметили сходство с ученым Альбертом Эйнштейном, сообщило издание Medialeaks.

Укладка волос рассмешила пользователей интернета. Кто-то отметил, что блогер в таком виде похож на Альберта Эйнштейна. Комментарий разлетелся по Сети, и дальше юзеры начали сравнивать Хасбика с другими известными людьми и персонажами фильмов.

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Вскоре появились мемы, на которых Хасбуллу представили в образе Росомахи — супергероя, которого сыграл актер Хью Джекман. Кто-то увидел в блогере общие черты с куклой из фильма «Чаки». В россиянине разглядели даже мультяшных героев. В интернете Магомедова назвали похожим на злодея Синдрома из мультфильма «Суперсемейка» и Супер Сайяна из видеоигры Dragon Ball.

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Рост Хасбика не превышает одного метра, а вес — 20 килограммов. Предположительно, он родился 27 января 2002 года в Дагестане. Популярность получил благодаря роликам в TikTok. Его визитной карточкой стала фраза «Клубника бомба, честно говоря. Мой самый любимый».

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