Пользователей мобильного Интернета стало на 36% больше в России

К концу сентября прошлого года зарегистрировали 144 миллиона активных пользователей в России. Это на 36% больше, чем количество абонентов на конец сентября 2014 года. Тогда их количество достигало почти 106 миллионов.

По данным пресс-службы Росстата, в исследовании учитывали число сим-карт с доступом в интернет. Так, количество абонентов — это количество используемых номеров.

«В данном показателе учитываются только активные сим-карты. Предполагается, что одно и то же лицо может использовать несколько сим-карт, как своих, так и предоставленных работодателем», — пояснили в пресс-службе.