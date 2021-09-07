Пользователей Microsoft Exchange Server призвали обновить почту из-за утечки данных

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам России призвал пользователей обновить почту Microsoft Exchange Server из-за возможной утечки данных. Обновление требуется тем, у кого установлены версии 2013, 2016 и 2019 годов.

По данным НКЦКИ, из-за уязвимости в версиях 2013, 2016 и 2019 годов мошенники могут получить доступ к личной информации пользователей софта с помощью отправки специально сформированного вредоносного запроса к веб-сервису Exchange Control Panel.

Накануне эксперты «Лаборатории Касперского» заявили, что на пользователей Microsoft Exchange выросло количество кибератак. В августе этого года они заблокировали почти 20 тысяч атак. Это на 170% больше по сравнению с июлем 2021 года, сообщил ТАСС. Рост, по мнению экспертов, связан с появлением множества вредоносных программ эксплойтов под уязвимости в программном продукте. При этом владельцы устройств, на которых установленных программы, очень редко их обновляют.

Эксперты посоветовали чаще обновлять программный продукт и следить за исходящим трафиком, чтобы своевременно обнаружить вредоносные подключения.