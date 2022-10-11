Пользователей Facebook и Instagram не станут признавать нарушителям закона | 360°

Общество 11 октября 2022, 23:51 Поделиться Telegram

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Viber Пользователей Facebook и Instagram не станут признавать нарушителям закона Депутат ГД Хинштейн: пользователей Instagram не станут признавать нарушителями закона Unsplash

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Пользователей соцсетей компании Meta* не будут признавать нарушителями закона в связи с включением компании в перечень террористов и экстремистов. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«Включение Meta* в список экстремистских организаций не меняет ситуацию для пользователей соцсетей, принадлежащих корпорации. Пользователи продуктов Meta* не будут признаны нарушителями закона», — сказах Хинштейн в разговоре с РИА «Новости».

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Ранее об этом же писал в своем Telegram-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, внесение компании в список не меняет уже существующую ситуацию для пользователей запрещенных соцсетей.

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О включении Meta* в перечень террористов и экстремистов сообщал Росфинмониторинг. Весной Тверской суд Москвы признал американскую компанию экстремистской организацией. Деятельность Meta* в России запретили, а соцсети Facebook** и Instagram*** заблокировали. При этом принадлежащий корпорации мессенджер WhatsApp продолжает работать.

*корпорация Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

**Instagram — соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

***Facebook — запрещен в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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