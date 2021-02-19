Появился первый рейтинг пользователей Clubhouse

Новая социальная сеть Clubhouse продолжает набирать популярность среди российских пользователей, а уже присутствующие там известные люди вовсю накапливают подписчиков. Первый топ-самых популярных пользователей Clubhouse опубликовал сайт Clubstat.

На первой строчке расположился известный блогер и путешественник Илья Варламов с аудиторией в 143 тысячи человек. Второе место досталось еще одному блогеру и ведущей шоу «Подруги» на YouTube-канале «Нежный редактор» Ксении Дукалис. У нее 86,4 тысячи подписчиков.

На третьем месте расположился бизнесмен Олег Тиньков, на которого подписались в Clubhouse 80 тысяч человек. Четвертым в рейтинге стал руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик. Послушать его рассказы о том, как он подменял курьеров готовы 69,8 тысяч подписчиков. Замкнул пятерку главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев с результатом 63,4 тысячи человек.

Пока рейтинг Clubstat обновляют в ручном режиме один раз в сутки. Clubhouse пока не дает возможности делать это автоматически, но новичкам поможет разобраться, кто есть кто на новой платформе.

Новая социальная сеть Clubhouse основана исключительно на голосовой связи. Участники могут входить в «комнаты-чаты», которые создают спикеры. Присоединиться к новой площадке пока можно только по специальному приглашению уже зарегистрированных пользователей. Clubhouse стал лидером по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений.