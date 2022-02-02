Олимпийские проекты «ВКонтакте» запустят для пользователей 3 февраля

«ВКонтакте» подготовила несколько олимпийских проектов в преддверии старта зимних Игр. Главные новости Олимпиады объединят в тематическую ленту «Пекин-2022», а следить за медальным зачетом можно будет в мини-приложении «Спорт».

В этом же приложении можно будет устанавливать олимпийские эмодзи-статусы. А поддержать сборную Олимпийского комитета России поможет кампания #wewillROCyou, рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

У пользователей соцсети будет возможность прямо из ленты присоединиться к дискуссиям в комментариях, поделиться прогнозами, рассказать о своих фаворитах или обсудить спорные моменты. Лента «Пекин-2022» станет доступна с 3 февраля на главной вкладке мобильного приложения — среди тематических лент, а также по прямой ссылке на всех платформах — vk.com/feed/beijing2022.

Источник фото: пресс-служба «ВКонтакте»

«К Олимпиаде пользователей „ВКонтакте“ ждут и другие проекты. Их объединит символ зимы — снежки, спрятанные в разных разделах социальной сети», — отметили представители соцсети.

Эти пасхалки можно будет искать с 3 февраля и с их помощью быстро переходить к активностям, посвященным Играм, например, отправить друзьям бесплатный подарок с олимпийским факелом или узнать больше о новостях соревнований. Пасхалки помогут и быстро опубликовать запись с хештегом #wewillROCyou. Участниками кампании уже стали Тина Канделаки, Тимати, DJ Smash и многие другие.

Пользователи «Клипов ВКонтакте» тоже могут присоединиться к этой кампании. Для этого нужно выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске — на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании.

Источник фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Кроме того, на платформе появится подборка коротких вертикальных роликов #Пекин2022, которая соберет все ролики об Играх. Спортсмены расскажут о закулисье соревнований, эксперты поделятся оценками, а популярные блогеры и пользователи «Клипов» призовут болеть за сборную.

«Мы используем форматы, которые уже хорошо показали себя. Так, в прошлом году пользователи больше четырех миллионов раз устанавливали эмодзи-статусы, посвященные чемпионату Европы по футболу. А специальный раздел мини-приложения „Спорт“ привлек тогда семь миллионов человек», — рассказал руководитель спортивных проектов «ВКонтакте» Виктор Першин.

В пресс-службе отметили, что тематическая лента «Токио-2020» объединила 21 миллион пользователей, в день ее просматривали в среднем 2,9 миллиона человек. Кроме того, к чемпионату Европы по футболу во «ВКонтакте» появилась лента «Евро-2020». Она стала второй по вовлеченности пользователей после ленты «Для вас» с персональными рекомендациями записей.