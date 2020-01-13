Пользователь Reddit предположил, что в России не говорят на русском

Автор вопроса объяснил, что задумался об этом в связи с широким распространением английского. Он предположил, что россияне говорят на русском, только чтобы впечатлять туристов. Пользователь также спросил, изучают ли в российских школах русский или английский достаточно.

Пост быстро собрал сотни ответов и тысячи лайков. Пользователи решили, что автор вопроса — американец.

«Ну, во-первых, должно быть вы выросли в стране под названием США, во-вторых, вы ходили в школу в этой стране, в-третьих, у вас должны быть действительно тупые родители», — ответил пользователь im_not-a_bird на вопрос.

«Подписчик Трампа», — добавил Madpoka.

Другие пользователи решили ответить по существу и заметили, что американцу придется сложно в России, если он говорит только по-английски.

«Попробуй обойтись одним английским за пределами Москвы и Санкт-Петербурга», — написал Schmackerich.

«Даже в Москве или Санкт-Петербурге вам будет трудно говорить только на английском», — добавил к этому HJMLong.

Однако большинство сразу распознало в вопросе шутку. Некоторые даже стали давать обещания отказаться от своего родного языка, каким бы он ни был, и говорить только на английском.