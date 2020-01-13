    13 января 2020, 08:19

    Пользователь Reddit предположил, что в России не говорят на русском

    Юлия Булыгина

    Пользователи Reddit подняли на смех вопрос с сайта Quora, автор которого решил, что русский язык используется в России только в туристических зонах. Он спрашивал пользователей, разговаривают ли молодые россияне на русском или используют только английский в повседневном общении.

    Автор вопроса объяснил, что задумался об этом в связи с широким распространением английского. Он предположил, что россияне говорят на русском, только чтобы впечатлять туристов. Пользователь также спросил, изучают ли в российских школах русский или английский достаточно.

    Пост быстро собрал сотни ответов и тысячи лайков. Пользователи решили, что автор вопроса — американец.

    «Ну, во-первых, должно быть вы выросли в стране под названием США, во-вторых, вы ходили в школу в этой стране, в-третьих, у вас должны быть действительно тупые родители», — ответил пользователь im_not-a_bird на вопрос.

    «Подписчик Трампа», — добавил Madpoka.

    Другие пользователи решили ответить по существу и заметили, что американцу придется сложно в России, если он говорит только по-английски.

    «Попробуй обойтись одним английским за пределами Москвы и Санкт-Петербурга», — написал Schmackerich.

    «Даже в Москве или Санкт-Петербурге вам будет трудно говорить только на английском», — добавил к этому HJMLong.

    Однако большинство сразу распознало в вопросе шутку. Некоторые даже стали давать обещания отказаться от своего родного языка, каким бы он ни был, и говорить только на английском.