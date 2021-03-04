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    04 марта 2021, 17:07

    Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса»

    Дамир Матюхин

    Пользователи стали жаловаться на сбои в работе «Яндекса». Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

    Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса» | Изображение 1Источник фото: Downdetector.ru

    Согласно представленным данным, основной сбой пришелся на центральную часть России, Приволжский и Уральский федеральные округа. Также с проблемами столкнулись жители юга Сибири.

    Большая часть пользователей (81%) заявила, что не может воспользоваться своей почтой, зарегистрированной на главном российском поисковике.

    Еще 19% пользователей «Яндекса» сообщили о проблемах в работе сайта. В самой компании пока никак не прокомментировали ситуацию.

    В последний раз сбой у «Яндекса» произошел во второй половине февраля. Но тогда у пользователей были проблемы с использованием сайта и оплатой сервиса «Яндекс.Такси». Жители Приволжья сообщали, что появились проблемы с сервисом «Яндекс.Go» и Uber.