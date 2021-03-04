Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекса»

Пользователи стали жаловаться на сбои в работе «Яндекса». Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Источник фото: Downdetector.ru

Согласно представленным данным, основной сбой пришелся на центральную часть России, Приволжский и Уральский федеральные округа. Также с проблемами столкнулись жители юга Сибири.



Большая часть пользователей (81%) заявила, что не может воспользоваться своей почтой, зарегистрированной на главном российском поисковике.

Еще 19% пользователей «Яндекса» сообщили о проблемах в работе сайта. В самой компании пока никак не прокомментировали ситуацию.

В последний раз сбой у «Яндекса» произошел во второй половине февраля. Но тогда у пользователей были проблемы с использованием сайта и оплатой сервиса «Яндекс.Такси». Жители Приволжья сообщали, что появились проблемы с сервисом «Яндекс.Go» и Uber.