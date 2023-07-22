Общество 22 июля 2023, 16:24 «Пользовался уважением коллег и военных». Рогов — о погибшем военкоре Журавлеве Член ВГА Рогов: погибший журналист Журавлев пользовался уважением коллег и военных Нежурка/Telegram

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Погибший в зоне специальной операции в субботу, 22 июля, военный корреспондент Ростислав Журавлев пользовался большим уважением со стороны своих коллег. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Журавлев по праву пользовался уважением военнослужащих и коллег. Ростислав всегда был на передовой, рассказывая и показывая правду о войне. Он всегда находился на самом острие происходящих событий — Запорожская область, Донецк и Луганск. Работаем, брат! Царство небесное!» — написал он.

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Рогов также выразил глубочайшие соболезнования близким и родным погибшего Журавлева.

Минобороны сообщало, что украинские националисты атаковали журналистов кассетными снарядами в Запорожской области. Журавлев погиб, еще трое корреспондентов получили ранения разной степени тяжести, с ними работают врачи.