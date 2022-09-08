Полянский рассказал о реакции Запада на запрос Россией заседания СБ ООН по Украине | 360°

Общество 08 сентября 2022, 01:33 Поделиться Telegram

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Viber Полянский рассказал о реакции Запада на запрос Россией заседания СБ ООН по Украине Зампостпреда Полянский: западные дипломаты «обрадовались» запрошенному РФ заседанию СБ ООН

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Представители западных стран «обрадовались» тому, что Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по вопросу поставок иностранного вооружения на Украине. Об этом в Telegram-канале написал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца „фильтрацию“. По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал», — написал российский дипломат.

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Постпред России при ООН Василий Небензя запросил заседание Совбеза организации для обсуждения угрозы мировому порядку в связи с поставками иностранного вооружения на Украину. В среду на заседании СБ ООН обсуждали «высосанную из пальца» тему якобы «фильтрации» украинцев в России.

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