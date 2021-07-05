Полузащитника «Челси» подвергли критике за жестокое обращение с рыбой

В центре скандала оказался американец Кристиан Пулишич. Футболист из лондонского клуба «Челси» подвергся критике со стороны организации Blue Planet Society в Twitter, написала «Газета.ru».

На видео, которое попало в соцсети, видно, как спортсмен жонглирует мячом над одной из крупных рыб, которую держат на веревке.

«Оскорбительное обращение с находящимся под угрозой групером-голиафом для видео в социальных сетях», — подписали данный пост в Twitter.

Групер-голиаф — это крупная рыба, которая обитает в тропических морских водах. Ее резкое исчезновение маловероятно, но при этом она имеет охранный статус.