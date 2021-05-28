Полуторагодовалая девочка из Подмосковья лишилась пальцев во время игры с топором

Полуторагодовалая девочка из села Ельдигино играла со своим братом, и ей на руку упал топор. Он отрубил ребенку ногтевую и среднюю фаланги двух пальцев.

Отец пострадавшей девочки рассказал «360», что ребенок схватил топор во время игры. Это увидел старший брат девочки, который решил отнять у нее опасный предмет. Мальчик схватил топор, но не удержал его и выронил прямо на руку своей сестре.

«Нормальное у нее состояние. Капельницу ей поставили, она в больнице в Москве», — сообщил мужчина о состоянии дочери. Собеседник добавил, что в момент ЧП его не было дома — он возился со сломанной машиной.

Прокуратура региона начала изучать обстоятельства произошедшего в подмосковном селе. «В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мероприятие получили работникам Пушкинской городской прокуратуры.