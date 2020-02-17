Полупрозрачные лифты выпустил Карачаровский завод в честь 70-летия предприятия

В честь 70-летия Карачаровский механический завод выпускает юбилейную серию подъемников. Они отличаются от обычных тем, что эти лифты полупрозрачные.

Источник фото: телеканал «360»

Как же делают лифты? Сначала рулон стали поступает на завод. Его обрабатывают, устраняют дефекты, если такие имеются.

Один станок заменяет 12 человек, и за час эта линия производства может обработать до 55 комплектов.

Далее листы пробивают для креплений, обрубают, окантовывают и превращают, например, в створки дверей кабины.

Источник фото: телеканал «360»

Производству исполнилось 70 лет. В честь этого события предприятие выпустило новый лифт. И его не спутаешь ни с каким другим.

«Инновационность данной кабины — это ее эксклюзивная отделка, а также изменяемая прозрачность панелей. Нажатием кнопки она затемняется, становится непрозрачной», — рассказал Сергей Заика, генеральный директор ПАО «Карачаровский механический завод».

За месяц из производственного цеха выходит свыше пятисот лифтов при мощности в три раза больше.

Источник фото: телеканал «360»

«Наша стратегическая задача сейчас совместно с предприятием расширять рынок сбыта и смотреть, куда можно вот эту оставшуюся мощность применить, чтобы продукция завода была не только в Москве и Петербурге, но и во всей России», — уточнил Александр Прохоров, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Уже скоро полупрозрачные лифты войдут в эксплуатацию.

За 70 лет работы завода лифты КМЗ стали использовать практически в каждом жилом микрорайоне. Так что не удивляйтесь, если вскоре и вы прокатитесь на полупрозрачном юбилейном подъемнике.