Полуобнаженный блогер станцевал на братской могиле в Волгограде. Он считает, что его подставили

В Волгограде на братской могиле Мамаева кургана блогер станцевал в полуобнаженном виде. Он заснял свою выходку и выложил в TikTok. Но ситуация неоднозначная. Юноша утверждает, что его подставили и сам он ничего подобного не вытворял.

Сейчас аккаунт блогера закрыт, его видео могут смотреть только подписчики. На кадрах в соцсетях видно, что юноша снял с себя даже обувь и остался в одних джинсах ради танца на склоне, где захоронены около 1500 защитников Сталинграда.

По данным «Волгоград онлайн», герой ролика — Кирилл Ежов. В 2019 году он баллотировался в депутаты Новожизненского сельского поселения как самовыдвиженец, но выборы проиграл. А сейчас работает в банке.

Мужчина сообщил изданию, что на его странице нет этого ролика. Более того, он его не снимал, а задний фон наложил кто-то из недоброжелателей.

«На ролике я, но задний фон вообще не мой, я там не снимал ничего. Я подозреваю, кто мог скинуть. У меня есть один подписчик, он психически невменяем», — рассказал он.

Ежов пообещал в ближайшее время обратиться в полицию и написать заявление. Потому что этот человек, по его словам, уже пять месяцев за ним ходит и не дает покоя.