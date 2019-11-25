Полуголый школьник счищал снег с козырька школы. Видео

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку из-за видео, на котором раздетый ребенок с лопатой сидит на подоконнике и счищает снег с козырька над входом в школу.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по Уссурийску, в школу № 31 города выехали инспекторы по делам несовершеннолетних.

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Видеозапись, на которой ребенок без верхней одежды счищает лопатой снег с крутого школьного козырька появилось в соцсетях 24 ноября. На кадрах видно, что мальчика придерживает взрослый. Сам ребенок сидит на окне второго этажа и упирается ногами в кровлю заснеженного козырька.

Автор видео наводит камеру на вывеску образовательного учреждения и говорит. что это школа № 31. Он сетует, что ребенок может сорваться, а также находится на улице зимой без одежды.

Некоторые пользователи оставили под роликом комментарии, в которых обвинили оператора-очевидца в бездействии. По их словам, он должен был «призвать к совести» педагогов, а не снимать видео.