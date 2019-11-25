Полуголый школьник чистил снег на козырьке уссурийской школы по просьбе тети

Один из учеников уссурийской школы счищал снег с козырька учебного заведения. Мальчик работал на высоте второго этажа, чтобы помочь тете, которая работала дворником.

Полуголый школьник счищал снег с козырька школы. Видео Подробнее

«Инспекторы по делам несовершеннолетних установили… что 22 ноября учащийся 6 класса по просьбе своей тети, работавшей дворником в учебном заведении, оказал ей помощь в уборке снега. Мальчик не стал надевать верхнюю одежду, так как на улице было тепло», — сообщил РИА «Новости» представитель регионального УМВД.

В полиции отметили, что замдиректора школы по административно-хозяйственной части провела необходимую профилактическую беседу с работницей и напомнила о соблюдении техники безопасности.

В воскресенье, 24 ноября, в Сети появилось видео с ребенком без верхней одежды, который чистит снег со школьного козырька. На кадрах была видна вывеска, согласно которой все происходило на территории школы №31.

После публикации ролика сотрудники СК и прокуратура начали проверку. Как отметила уполномоченный при главе Приморского края по правам ребенка Ирина Медведева, все виновные в произошедшем получили "дисциплинарные взыскания».