Полуголый блогер проехал на капоте авто по улицам Санкт-Петербурга. Видео
На кадрах видно, что молодой человек сидит в шортах на капоте машины. Автомобиль проезжает по центральным улицам Петербурга, в том числе по Невскому проспекту. На машине наклеено слово «police» (полиция).
После публикации видеозаписи блогер и его друзья рассказали Life, что теперь у них «проблемы с правоохранителями».
«Видео было снято только в юмористическом формате […] Конечно, было страшно. Боялся, что наш главный герой упадет с капота, но водитель ехал очень медленно и осторожно», — рассказал оператор ролика. Он отметил, что они не ожидали такого хейта в свою сторону.
Молодой человек отметил, что идея «прилетела» два года назад, решение записать видео было спонтанным.
«Проблемы с полицией во время видео не было, но сейчас есть», — пояснил оператор ролика.
Накануне стало известно, что блогера Илью Варламова вызвали в архангельское УМВД. В пресс-службе ведомства сообщили, что проводят проверку по жалобам местной жительницы на ролик, размещенный на YouTube-канале блогера. В конце 2020 года Варламов снял ряд видеороликов об Архангельске.