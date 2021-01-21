Полуголый блогер проехал на капоте авто по улицам Санкт-Петербурга. Видео

Блогер из Санкт-Петербурга записал видео, на котором он едет на капоте машины по улицам города и распивает шампанское. Видеозапись разлетелась по Сети и теперь ее оценивают не только пользователи, но и сотрудники полиции.

На кадрах видно, что молодой человек сидит в шортах на капоте машины. Автомобиль проезжает по центральным улицам Петербурга, в том числе по Невскому проспекту. На машине наклеено слово «police» (полиция).

После публикации видеозаписи блогер и его друзья рассказали Life, что теперь у них «проблемы с правоохранителями».

«Видео было снято только в юмористическом формате […] Конечно, было страшно. Боялся, что наш главный герой упадет с капота, но водитель ехал очень медленно и осторожно», — рассказал оператор ролика. Он отметил, что они не ожидали такого хейта в свою сторону.

Молодой человек отметил, что идея «прилетела» два года назад, решение записать видео было спонтанным.

«Проблемы с полицией во время видео не было, но сейчас есть», — пояснил оператор ролика.

Накануне стало известно, что блогера Илью Варламова вызвали в архангельское УМВД. В пресс-службе ведомства сообщили, что проводят проверку по жалобам местной жительницы на ролик, размещенный на YouTube-канале блогера. В конце 2020 года Варламов снял ряд видеороликов об Архангельске.