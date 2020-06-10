    10 июня 2020, 08:41

    Полуголые жители Екатеринбурга прокатились по городу в бассейне. Видео

    Дарья Бунякова

    Молодые люди устроили поездку в бассейне по центру Екатеринбурга. Все происходящее они снимали на видео, которое потом опубликовали в соцсетях.
    Полуголые жители Екатеринбурга прокатились по городу в бассейне. Видео

    На кадрах видно, что сам бассейн с водой поставили на прицеп автомобиля. Парни с оголенным торсом и девушки в купальниках позировали сразу на несколько камер. Съемки сопровождались громкой музыкой.

    Катание в бассейне устроил блогер по имени Михаил, пишет E1.ru. Сам парень рассказал, что полиция остановила съемки, но не за проезд в бассейне.

    «В Екатеринбурге такого еще никто не делал, скоро залью полное видео. Я три дня готовился. Полиция поймала, но за другое остановили. Пока все нормально», — отметил молодой человек.

    Источник фото: instagram.com

    Как сообщили изданию в ГИБДД, правоохранителям не поступало никакой информации о съемках и флешмобе в бассейне.