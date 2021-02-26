Полуголые девушки в бикини станцевали самбу в администрации Волхова. Видео

В администрации Волхова в Ленинградской области для мужчин на 23 Февраля приготовили необычное представление. Для сотрудников станцевали три полуголые дамы, исполнившие самбу. Видео с необычного празднования обсуждают в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах можно заметить, как три девушки на каблуках исполняют бразильский танец. Возмущение у многих пользователей вызвал тот факт, что вечеринку устроили прямо в стенах администрации, на фоне гербов РФ, Ленинградской области, Волховского района и города. Ролик выложили в паблике «Подслушано Волхов».

Глава районной администрации Алексей Брицун подтвердил 47news, что видео действительно было снято в зале заседаний, где обычно проходят важные совещания и заседания местных депутатов. Брицун сообщил, что мероприятие прошло в субботу, 20 февраля, а сам он при этом отсутствовал, так как был в Петербурге.

«Место выступления, конечно, не очень удачное, но другого у нас нет. Ничего криминального в этом не вижу. Творческий номер, между прочим, никакого целлюлита у девушек, да и они же не голые», — заявил он.

Брицун добавил, что на 8 Марта в администрации подумывают «заказать» Тарзана.

В комментариях к ролику отметилась и сотрудница администрации Светлана Чумакова. Она посоветовала всем, кого возмутил ролик, не завидовать.

«Я не с вожделением, а с восхищением смотрела и на девушек, танцующих для наших мужчин-коллег, и на своих коллег-женщин, подарившим нашим мужчинам этот приятный сюрприз! Очень люблю свою работу. <…> Горжусь своей профессиональной деятельностью, не завидуйте», — написала чиновница.

В Свердловской области ранее задержали осужденного, который уклонялся от исправительных работ, вместо которых пел «блатные» песни в TikTok. Оперативникам удалось вычислить его по соцсетям и устроить «свидание», представившись девушкой.