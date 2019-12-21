Полуголые девушки устроили фотосессию в Уфе перед памятником народному герою

Две красавицы из Уфы устроили обнаженную фотосессию в заснеженном парке. Девушки в ярких боди и шапочках Санта-Клауса позировали перед памятником национальному герою Салавату Юлаеву — батыру и сэсэну, сподвижнику Емельяна Пугачева.

На фото позируют местные фитнес-тренеры Карина Дорохова и ее подруга Алина. Девушки известны тем, что часто радуют мужскую аудиторию в соцсетях откровенными фотографиями. Вот и теперь дамы без стеснения показали свою красоту, правда, место выбрали для этого не самое лучшее.

Памятник народному герою Салавату Юлаеву чтят жители Уфы, да и всей Башкирии. Юлаевым гордятся, его помнят, о нем рассказывают детям. Его именем называют улицы и спортивные клубы. Некоторые комментаторы попеняли девушкам, что место для фотосессии они выбрали неудачное: парк на берегу реки Белая, где установлен памятник герою. Кстати, этот же памятник изображен на национальном гербе Башкирии и считается одним из рукотворных чудес и достопримечательностей Башкирии.

«Пусть идут в другие места и делают подобные фотографии, это наш национальный герой. Салават Юлаев недаром столько воевал за республику, чтобы потом две глупые девчонки позировали на его фоне полуголыми», — написал местный житель Ильдар Загидуллин. Другие комментаторы ему ответили, что сам Юлаев непременно порадовался бы, глядя на такую девичью красоту — если бы был жив.