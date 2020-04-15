Полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика». За победу борются более 500 человек

На конкурс «Лидеры России. Политика» отобрали 541 человека из более чем восьми тысяч претендентов. Конкурсанты оставили позади дистанционный отбор, пройдя тесты по обществознанию и лидерскому потенциалу.

Набранные участниками баллы сложили. Лучших пригласили на контрольное тестирование. Таких претендентов было 511. Еще 30 человек пригласили благодаря большой поддержке на сайте конкурса. Еще один конкурсант благодаря рейтингу поддержки получил приоритет при отборе среди конкурсантов с пограничным баллом. Таким образом, всего на контрольное тестирование приглашен 541 участник.

С 16 апреля на сайте Конкурса «Лидеры России. Политика» снова станет доступна возможность поддержать участников — в системе останутся доступны только страницы тех конкурсантов, кто получил приглашение в полуфинал.

«Среди тех участников конкурса, которые приглашены на контрольное тестирование, 20,3% женщин и 79,7% мужчин. В основном это люди до 40 лет (67,7%) и с высшим образованием (99,3%). У многих несколько дипломов (23,1%) и степень MBA (6,7%). Конкурсанты представляют 75 регионов России, среди которых лидируют Москва (28,2%), Московская область (6,7%) и Санкт-Петербург (5,9%)», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он также напомнил, что предстоящие очные этапы конкурса состоятся после того, как в России стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Всех участников полуфиналов оповестят заранее.

Полуфиналы заключаются в контрольном тестировании и выполнении разного рода заданий в группах в присутствии экспертов-оценщиков.

«Как это ни странно, мы пока не можем называть участников, приглашенных в полуфинал, полуфиналистами. Чтобы получить это звание, им необходимо сначала подтвердить свои результаты заочного отбора на контрольном тестировании. В присутствии экспертов участникам предстоит повторно выполнить часть тестов и показать результаты в пределах допустимой погрешности — только тогда они станут полуфиналистами Конкурса», — подчеркнул председатель Экспертного совета Конкурса «Лидеры России. Политика» Павел Безручко.

Конкурс «Лидеры России. Политика» запустили 25 февраля 2020 года. За 20 дней регистрации на конкурс подали заявки 33 986 человек, но доступ к тестам дистанционного этапа получили только те, кто выполнил все обязательные задания.