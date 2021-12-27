«Получка» и «выдвиженец»: Институт русского языка назвал устаревшие слова

В русском языке все время устаревают некоторые слова, и последние 30 лет — не исключение. За это время лексика значительно поменяла свою окраску, отметила в интервью радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Пушкина Ирина Левонтина.

«Слова какие-то все время устаревают. Вот можно привести в пример „получку“ — оно как раз не очень-то устарело, просто зарплата состоит из аванса и получки. Но молодежь его не употребляет», — отметила лингвист.

К таким относится, например, и слово «выдвиженец», которое было актуальным в 20–30-е годы. Но сейчас оно вышло из употребления. Левонтина утверждает: по набору слов, которым человек пользуется, легко понять, из какого он поколения.

Кроме того, многие слова перестали считаться сленгом. Такие выражения, как «классно», «клево», уже в обиходе не только у подростков, как в советские годы. Эти слова больше не считают жаргоном и используются почти всеми россиянами.

Туда же можно отнести и слово «вечеринка», которое после ХХ века считалось просторечным. А в 90-е годы, когда появились гламурные вечеринки, утратило разговорный оттенок.

Но в редких случаях сленг так им и остается, заметила специалист. Например, слово «чувак», которое продолжают употреблять при обращении к человеку лишь в узких кругах.



