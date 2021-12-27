Получивший в подарок гитару подросток пообещал сыграть Путину песню Высоцкого

Четырнадцатилетний Марк из Подмосковья, получивший от президента на Новый год гитару, пообещал сыграть ему песни поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Об этом подросток заявил во время телефонного разговора с главой государства, передал «Интерфакс».

«Песню Высоцкого „Высота“», — ответил Марк на вопрос президента, что именно он хотел бы сыграть.

«„Высоту“ — это правильно! Я желаю тебе достижения больших высот — и в музыке, и в жизни», — ответил Путин.

Подросток поблагодарил российского лидера и пожелал ему того же. Он пообещал, что покажет президенту, чему сумел научиться, — и в перспективе непременно сыграет ему на гитаре.

В декабре президент принял участие в акции «Елка желаний». Ежегодно она исполняет мечты тысяч ребят со всей России. В их числе оказался и Марк, который захотел получить новую гитару и пройти курсы игры на этом инструменте. Новогодний шар, на котором была написана именно его мечта, случайно снял с елки Путин — и в итоге он послал мальчику долгожданный подарок. Кроме того, для Марка и его мамы организовали поездку в академию Игоря Крутого.

Позднее выяснилось, что матери с сыном негде жить и они ютятся у друзей. Тогда президент решил подарить им еще и новую квартиру — чтобы Марку было где заниматься музыкой.