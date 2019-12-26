Получивший срок за изнасилование дознавательницы экс-полицейский назвал приговор несправедливым

Бывший полицейский из Уфы Эдуард Матвеев, которого обвинили в изнасиловании дознавательницы, посчитал приговор суда несправедливым. Об этом он заявил, пока его выводили из зала суда, сообщил корреспондент «360».

«А вы, как считаете [справедливый ли приговор]? Конечно, несправедливый», — отметил Матвеев. После этого экс-полицейский покинул здание суда.

Кировский районный суд вынес приговор бывшим полицейским на заседании 26 декабря. Их признали виновными в изнасиловании дознавательницы. Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили по семь лет колонии, а Павел Яромчук — шесть лет. Также обвиняемые должны выплатить три миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Суд потребовал отправить обвиняемых в исправительную колонию общего режима. Приговор вступит в силу через две недели. До этого бывшие полицейские будут находиться под домашним арестом.

Изначально прокурор просил отправить Матвеева и Галиева за решетку на девять лет, а Яромчука — на восемь.

Начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука, начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и главу ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева задержали 31 октября 2018 года. Дознавательница обвинила мужчин в изнасиловании. После этого всех подозреваемых уволили из органов и арестовали.

Позже выяснилось, что в тот вечер пострадавшая выпивала с коллегами, поэтому она тоже осталась без работы.

Сначала подозреваемые находились в СИЗО, потом меру пресечения изменили на домашний арест.