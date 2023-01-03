Общество 03 января 2023, 21:46 Получивших российское гражданство иностранцев стало меньше МВД: количество получивших российское гражданство иностранцев снизилось РИА «Новости»

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Число получивших российское гражданство иностранцев снизилось в 2022 году, по сравнению с 2021-м. Об этом сообщило МВД России в сводке основных показателей деятельности по миграционной ситуации.

По данным министерства, в период с января по ноябрь 2022 года российское гражданство получили 638 тысяч иностранцев. Такое количество оказалось на 30 тысяч меньше, чем было за 11 месяцев 2021 года.

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В ноябре сотрудники ведомства оформили около 43 тысяч решений о принятии о российское гражданство. В октябре цифра была на 10 тысяч больше. В течение 2022 года больше всего паспортов выдали в августе и сентябре — 86 и почти 100 тысяч соответственно. В последующие месяцы количество иностранцев стало снижаться.

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С января по сентябрь 2022 года уменьшилось число украинцев, получивших гражданство России. Это произошло впервые за три года. Паспорта выдали 260 тысячам человек.

В тройку лидеров по количеству оформленных российских документов вошли приехавшие из Таджикистана (около 120 тысяч человек) и Армении (почти 33 тысячи).