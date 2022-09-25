Частичная мобилизация в России: кому положена отсрочка, кого призовут на службу | 360°

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Призывной возраст натурализованных россиян предложили поднять до 50 лет

Глава СПЧ Фадеев предложил призывать в армию натурализованных россиян в возрасте до 50 лет

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Глава СПЧ России Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст до 45–50 лет для иностранцев, получивших российское гражданство. Сейчас в армию не призывают натурализованных россиян старше 27 лет.

Фадеев назвал чувствительной тему мобилизации в стране. По его словам, важны справедливость и прозрачность этого процесса. Для этого он предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста для недавно ставших россиянами иностранцев.

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«Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство», — заявил Фадеев.

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Глава СПЧ напомнил, что законодательство не разделяет тех, кто получил гражданство по рождению, и ставших россиянами в рамках натурализации. В то же время Конституция гласит, что все граждане обязаны защищать страну. Он призвал исправить правовой пробел.

«Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — отметил Фадеев.

Ряд россиян столкнулись с вопросами о призыве в рамках частичной мобилизации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал граждан сообщать о случаях нарушения законов.

Частичная мобилизация в РФ

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