Получившие ожоги в Турции дети вернулись в Екатеринбург

Двух мальчиков доставили в ожоговое отделение Детской городской больницы № 9 в Екатеринбурге.

«Мальчишки проходят полное обследование специалистами, после чего будут приняты все необходимые меры для их лечения», — говорится в сообщении.

Отец рассказал, как его детей облили горящим маслом в турецком отеле Подробнее

Ранее двое детей и 24-летняя девушка из России получили сильные ожоги во время кулинарного файер-шоу в отеле Club Paradiso в Аланье. Повар совершил ошибку и облил зрителей горящим маслом. Один из мальчиков получил ожоги II и III степеней, у него обгорело 27% тела. У второго ребенка из Екатеринбурга обгорели рука и голова, ожоги заняли 16% тела.

Руководство отеля взяло вину на себя, разместило пострадавших в клинике и оплатило лечение. Поэтому семьи детей не имеют претензий к администрации, писало ИА Nation News.

Ситуацию контролирует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.