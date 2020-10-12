Получившие гражданство иностранцы смогут перевезти в Россию родителей

Иностранцы, у которых есть совершеннолетние дети с российскими паспортами, отныне могут по упрощенной схеме получить гражданство РФ. Соответствующий закон вступил в силу 12 октября.

Речь идет о поправках в закон «О гражданстве» и «О государственной дактилоскопической регистрации», принятых летом 2020 года.

Согласно документу, иностранцы, приобретающие российское гражданство, теперь обязаны сдавать отпечатки пальцев. Эта мера призвана бороться с проникновением в страну террористов.

При этом закон снимает некоторые ограничения по подаче заявлений на гражданство для иностранных граждан — носителей русского языка.

В октябре российское гражданство получил французский футболист Дамьен Ле Таллек. Ранее у него был вид на жительство в РФ. Ле Таллек женат на россиянке, с которой познакомился, когда в 2014–2015 годах выступал за саранскую «Мордовию».

В сентябре президент Владимир Путин издал указ, позволяющий иностранцам находиться на территории России без продления документов. Речь идет о тех, кто застрял в стране из-за пандемии.