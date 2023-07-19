Эксклюзив 19 июля 2023, 23:30 «Получить сертификат». Орнитолог объяснил, как перевозить редких птиц на фоне изъятых попугаев в Смоленске Орнитолог Романов: для перевозки редких птиц и животных нужен сертификат Росприроднадзора РИА «Новости»

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Сотрудники таможни изъяли в Смоленской области 10 клеток с редкими попугаями. Среди птиц оказались розовый какаду и краснохвостый жако из Конвенции СИТЕС, находящиеся под угрозой исчезновения. Президент ассоциации любителей птиц, орнитолог Владимир Романов в беседе с «360» рассказал, как правильно перевозить редких пернатых.

Вез питомцев житель Новокузнецка, рассказавший, что доставляет птиц знакомым в Минск. Никаких документов мужчина не оформлял, теперь ему грозит штраф, а птиц изъяли.

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По словам орнитолога, для перевозки питомцев такого вида нужен сертификат Росприроднадзора.

«Он обращает внимание на легальность нахождения птицы у нас в стране. Если животных приобрели и на них нет документов, то заявка не рассматривается, документы не выдаются», — пояснил эксперт.

Сейчас, отметил Романов, многие люди уезжают за границу. Практика показала, что у них есть попугаи, приобретенные на различных рынках без документального сопровождения. Хозяева столкнулись с тем, что при отъезде могут нарваться на штрафы или конфискацию питомцев, ставших уже практически членами семьи.

«Это правило оформления документации является общим для цивилизованных стран», — указал Романов.

Ранее сообщалось, что в арендованном гараже на юге Москвы нашли запертыми около 20 породистых кошек и множество попугаев. Животные просидели там без еды минимум неделю.