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    17 апреля 2022, 11:28

    Россиянам напомнили, кто может получить семейную ипотеку

    Kp.ru: семейную ипотеку получат семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года

    Максим Зинкин

    Семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, могут получить от банков семейную ипотеку, или семьи с ребенком, у которого есть подтвержденная инвалидность. Об этом россиянам напомнил kp.ru.

    Россиянам напомнили, кто может получить семейную ипотеку

    Квартиру или дом по заниженной ставке можно приобрести только от застройщика по утвержденному списку. Минимальный первоначальный взнос составит 15% от стоимость квартиры, ставка до 6% годовых. Для жителей регионов максимальная сумма кредита составит шесть миллионов рублей, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области — до 12 миллионов рублей.

    Программа действует до 31 декабря 2023 года.

    Также есть возможность оформить льготную ипотеку со ставкой не выше 12% годовых с первоначальным взносом от 15% стоимости объекта недвижимости.

    Для жителей регионов ограничения по стоимость жилья аналогичные — шесть миллионов рублей, для для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 миллионов рублей.

    Программа рассчитана до 1 июля 2022 года.