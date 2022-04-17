Россиянам напомнили, кто может получить семейную ипотеку

Семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, могут получить от банков семейную ипотеку, или семьи с ребенком, у которого есть подтвержденная инвалидность. Об этом россиянам напомнил kp.ru.

Квартиру или дом по заниженной ставке можно приобрести только от застройщика по утвержденному списку. Минимальный первоначальный взнос составит 15% от стоимость квартиры, ставка до 6% годовых. Для жителей регионов максимальная сумма кредита составит шесть миллионов рублей, для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области — до 12 миллионов рублей.

Программа действует до 31 декабря 2023 года.

Также есть возможность оформить льготную ипотеку со ставкой не выше 12% годовых с первоначальным взносом от 15% стоимости объекта недвижимости.

Для жителей регионов ограничения по стоимость жилья аналогичные — шесть миллионов рублей, для для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 миллионов рублей.

Программа рассчитана до 1 июля 2022 года.