Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман обсудил с RT идею запретить НКО и СМИ, которые признаны иноагентами, проводить соцопросы во время избирательных кампаний.

«Предполагаю, что эта инициатива получит развитие в российском законотворческом процессе. Она имеет под собой определенные политические и правовые основания», — заметил специалист.

Он напомнил, что НКО-иноагентам запрещено вмешиваться в политические дела РФ.

«Так почему же тогда СМИ, выполняющие функции иностранных агентов, публикуют разного рода социологические опросы в предвыборный период?» — задался вопросом Фельдман.

По его словам, эти опросы, которые проведены по непонятной методологии, искажают, как правило, рейтинг кандидатов от правящей партии в меньшую сторону.