«Получит развитие». Эксперт — об идее ограничить работу иноагентов во время избирательных кампаний
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман обсудил с RT идею запретить НКО и СМИ, которые признаны иноагентами, проводить соцопросы во время избирательных кампаний.
«Предполагаю, что эта инициатива получит развитие в российском законотворческом процессе. Она имеет под собой определенные политические и правовые основания», — заметил специалист.
Он напомнил, что НКО-иноагентам запрещено вмешиваться в политические дела РФ.
«Так почему же тогда СМИ, выполняющие функции иностранных агентов, публикуют разного рода социологические опросы в предвыборный период?» — задался вопросом Фельдман.
По его словам, эти опросы, которые проведены по непонятной методологии, искажают, как правило, рейтинг кандидатов от правящей партии в меньшую сторону.