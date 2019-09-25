В аэропорту Барнаула у самолета авиакомпании AZUR air при посадке загорелась стойка шасси. На борту лайнера находился 331 человек, никто из них не пострадал. Алена Гуломас, одна из пассажирок рейса, рассказала «360» о том, что происходило после жесткой посадки.

«Что-то при посадке, видимо, пошло не так, потому что не смогли сесть с первого раза. Сели только со второго круга. И, собственно, когда самолет сел, открылись аварийные выходы и все в срочном порядке покинули самолет», — сказала Алена.

Она уточнила, что практически не испугалась, ни когда поняла, что самолет идет на второй круг, ни во время жесткой посадки.

«Чувство тревоги было, но летаю достаточно часто, поэтому особого испуга не было», — сказала Алена.

По ее словам, эвакуация прошла очень быстро и заняла буквально 2-3 минуты. Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе перевозчика.

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«В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров. На борту находился 331 человек. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа AZUR air все пассажиры были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет. Один пассажир обратился за медицинской помощью», - рассказала «360» директор Департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании AZUR air Анастасия Матюшина.

Алена, в свою очередь, отметила, что сам полет прошел отлично, самолет вылетел вовремя. Посадка также была не сильно жесткой, поэтому пострадать пассажиры могли скорее из-за паники во время эвакуации.

«Единственное — показалось, что была немножко жесткая посадка. Если кто-то пострадал, то это просто у людей началась паника, все начали выбегать из самолета и [могли получить] мелкие ссадины и ушибы при выходе из самолета», — отметила она.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что при посадке рейса ZF-2244 во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Самолет затормозил и остановился в конце ВПП.

Матюшина также сообщила, что авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета уже начала расследование случившегося.

За несколько часов до происшествия в Международном аэропорту Барнаул имени Титова проходили показательные пожарно-тактические учения. По легенде, в крыло самолета ударила молния. Экипаж смог посадить воздушное судно, но при контакте с воздушно-посадочной полосой происходит подлом стоек шасси и частичное разрушение правого крыла. В результате самолет загорается.