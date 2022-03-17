Полученные в ДНР и ЛНР дипломы о высшем образовании предложили признать в России

После признания независимости ДНР и ЛНР и заключения договоров о сотрудничестве нужно официально признать дипломы об образовании и ученые степени, полученные в народных республиках. С таким предложением выступила глава комиссии генсовета «Единой России» по образованию и науке, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

По ее мнению, это станет еще одним важным шагом на пути интеграции и сыграет важную роль в процессе формирования единого культурного и образовательного пространства России и Донбасса.

Кроме того, обладатели соответствующих дипломов смогут работать или получать образование на территории России и республик, добавила Шмелева.

По ее словам, раньше люди, которые получили образование в ДНР и ЛНР, не могли устроиться на работу по своим дипломам на Украине. Она подчеркнула, что это представляет пример русофобии и дискриминации.

«Киев уже давно фактически отказал жителям республик в праве на образование и работу», — заключила Шмелева.