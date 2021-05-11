Названы основания для отказа иностранцам в получении гражданства РФ

Для отказа иностранцам в получении российского гражданства может быть девять оснований, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

«Отклоняются заявления, поданные лицами, которые выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или иными действиями создают угрозу безопасности РФ, участвуют или участвовали в вооруженных конфликтах либо совершали в ходе таких конфликтов действия, направленные против российского контингента миротворческих сил или против Вооруженных сил РФ», — отметили в пресс-центре ведомства.

Основанием для отказа в получении российского гражданства также может стать участие в совершении или в подготовке к преступлениям экстремистской или террористической направленности. Гражданство РФ не сможет получить иностранец, который был выдворен или депортирован из России, или же тот человек, в отношении которого принято решение о нежелательности его пребывания в России.

В МВД также отметили, что отклоняются заявления, которые содержат подложные документы или заведомо ложные сведения. Неснятая или непогашенная судимость иностранца, а также военная служба либо служба в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства также являются основаниями для отказа.

Преследование в уголовном порядке подающих на гражданство РФ иностранцев может стать причиной того, чтобы их документы не рассматривать.

За прошлый год, по данным МВД, с 2020 года по настоящее время около 280 человек были лишены российского паспорта. Всего в прошлом году новыми гражданами стали 656 тысяч человек.