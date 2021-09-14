Получение выписок из ЗАГСов перевели в онлайн

Новый сервис, позволяющий получать выписки из ЗАГСов онлайн, стал доступен на сайте госуслуг. Его запустили Минцифры и Федеральная налоговая служба России.

Теперь за выписками из ЗАГСа не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. В режиме онлайн можно будет заказать свидетельство о браке и разводе, рождении, перемене имени, сообщил Telegram-канал правительства РФ.

Такие выписки могут потребоваться для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи.

Чтобы получить нужную выписку, необходимо зайти в раздел «Документы и данные» портала госуслуг, а потом в раздел «Семья и дети». Чтобы данные в личном кабине всегда были актуальными, можно оформить подписку.

В июле в России упразднили обязательные штампы о браке и детях в паспорте. Теперь их можно ставить по желанию. Помимо этого, россиянам разрешили заключать браки на дому и в больницах. Основанием для этого могут быть, например, беременность, роды, угроза жизни кому-то из новобрачных.