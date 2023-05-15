Общество 15 мая 2023, 03:47 Получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги захотели упростить «Известия»: субсидии на оплату ЖКУ будут выдавать по одному заявлению РИА «Новости»

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Профильный комитет Госдумы направил рекомендации в правительство России с предложением упростить выдачу субсидий на оплату ЖКУ. Россиян хотят освободить от бюрократических проволочек и сбора большого количества документов, написали «Известия».

Если рекомендации примут, то россияне будут предоставлять только одно заявление. Все остальные документы будут запрашивать сами чиновники в рамках межведомственного взаимодействия. По словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, сейчас в этом вопросе возникают проблемы.

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«Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов», — пояснил депутат.

Также в документе рекомендуется снизить в России максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22% до 16%.

Ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила ввести дополнительную субсидию, чтобы компенсировать накопившиеся у россиян долги по оплате ЖКУ. Позаимствовать деньги она предложила из региональной казны.