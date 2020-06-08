Получение социальной помощи в России предложили упростить

Сейчас родителям детей с тяжелыми заболеваниями приходится собирать бумаги для получения помощи. Такие обязанности предложили ввести для региональных органов соцзащиты.

Руководитель благотворительного фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным отметил, что сейчас система социальной защиты работает по заявительному принципу.

«То есть наши родители должны ходить и собирать справки для получения помощи. Но, к сожалению, не всегда у них есть на это силы и возможности», — сказал Ткаченко, находясь в подмосковном детском хосписе.

Он добавил, что соцслужбам необходимо стать более инициативными и самостоятельно предлагать помощь там, где она особенно необходима.

«Для этого предлагаю попросить Министерство труда в региональные органы соцзащиты рекомендации о необходимости оказания социальной помощи совместно с органами здравоохранения», — обратился к Путину руководитель благотворительного фонда.

Президент поблагодарил за такое предложение, а затем передал слово министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

«Мы движемся в направлении максимального упрощения процедуры оказания всех мер социальной поддержки, в том числе это будет касаться и паллиативной помощи. Мы совместно с коллегами отработаем механизм таким образом, чтобы граждане могли либо в дистанционном порядке, либо в беззаявительном получать соответствующие меры соцподдержки», — заверил Котяков.

Министр подчеркнул, что предложение о совместной помощи органов здравоохранения и соцзащиты возьмут на проработку. О результатах решения вопроса позже доложат президенту.