Получение пособий семьям с детьми и инвалидам упростили в России

С 2022 года социальные выплаты семьям с детьми и инвалидам будут предоставляться через Пенсионный фонд. Все документы для назначения денег ПФР соберет сам путем межведомственного взаимодействия.

Законопроект, который разработало Министерство труда, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 4 мая.

Через Пенсионный фонд и его территориальные органы будут предоставляться выплаты на детей и компенсацию страховой премии инвалидам по договору ОСАГО.

«ПФР отдадут полномочия начислять мамам деньги на декретный отпуск, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, выплату при рождении детей, а затем по уходу за ними, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», — написано в документе Минтруда.

Кроме того, Пенсионный фонд будет назначать пособие по беременности и родам женщинам, которые остались без работы, а также давать компенсацию страховой премии инвалидам по договору ОСАГО.

До 1 января государственные органы должны будут передать в Пенсионный фонд все сведения о получателях социальных выплат и их первичные документы. Людям не придется собирать справки, им нужно будет лишь подать заявление.

Кроме того, в документе уточняется, в правительстве разработают единые правила предоставления социальной поддержки, чтобы во всех регионах ее оказывали по единому стандарту.